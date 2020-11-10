杜魯多與拜登通話　冀美國新政府助游說中國釋放兩加拿大人

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和美國總統當選人拜登（Joe Biden）11月9日通電話。杜魯多稱，雙方談到了兩名加拿大人在中國被捕的問題，「拜登和我同意保持聯繫，密切合作」。

圖為11月9日，美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓舉行記者會。拜登執政後，如何執行對華政策備受關注。（AP）

據路透社報道，杜魯多和拜登11月9日通話，討論了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、氣候變化和北約等問題。

I just spoke with @JoeBiden, and congratulated him again on his election. We’ve worked with each other before, and we’re ready to pick up on that work and tackle the challenges and opportunities facing our two countries - including climate change and COVID-19. pic.twitter.com/wldIwLSz5H — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 9, 2020

杜魯多在Twitter發文稱：「我剛剛和拜登通話，並再次祝賀他當選。我們以前曾相互合作過，我們準備繼續開展這項工作，應對兩國面臨的挑戰和機遇，包括氣候變化和新冠肺炎。」

杜魯多在推文中還稱：「我們今天談到了這些具體的挑戰，還有貿易、能源、北約、反黑人種族主義，以及中國對康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）的任意拘留。在這些和其他問題上，總統當選人拜登和我同意保持聯繫，密切合作。」

路透社指出，杜魯多是11月7日向拜登表示祝賀的首批外國領袖之一，杜魯多與共和黨總統特朗普（Donald Trump）的關係經常產生矛盾。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：

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根據拜登過渡團隊的聲明，拜登感謝杜魯多的祝賀，並表示他期待與加拿大密切合作，以應對新冠肺炎疫情，振興雙邊經濟關係，加強北約和應對氣候變化。

杜魯多此前表示，他相信拜登領導的政府將強化向中國傳達這樣的訊息，即中國「任意拘留外國公民」的政策不起作用。

杜魯多在11月9日的新聞發布會上說：「（中國）圍繞脅迫外交的做法是無效的，世界各地的民主國家對此極為關注。」

杜魯多說：「我非常有信心，即將上任的美國（拜登）政府將繼續成為加拿大和世界其他國家的好夥伴，因為我們希望給中國留下深刻印象，他們所採取的方式根本不起作用，以及歸還兩名加拿大人的重要性。」