杜魯多與拜登通話　冀美國新政府助游說中國釋放兩加拿大人

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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和美國總統當選人拜登（Joe Biden）11月9日通電話。杜魯多稱，雙方談到了兩名加拿大人在中國被捕的問題，「拜登和我同意保持聯繫，密切合作」。

圖為11月9日，美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓舉行記者會。拜登執政後，如何執行對華政策備受關注。（AP）

據路透社報道，杜魯多和拜登11月9日通話，討論了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、氣候變化和北約等問題。

杜魯多在Twitter發文稱：「我剛剛和拜登通話，並再次祝賀他當選。我們以前曾相互合作過，我們準備繼續開展這項工作，應對兩國面臨的挑戰和機遇，包括氣候變化和新冠肺炎。」

杜魯多在推文中還稱：「我們今天談到了這些具體的挑戰，還有貿易、能源、北約、反黑人種族主義，以及中國對康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）的任意拘留。在這些和其他問題上，總統當選人拜登和我同意保持聯繫，密切合作。」

路透社指出，杜魯多是11月7日向拜登表示祝賀的首批外國領袖之一，杜魯多與共和黨總統特朗普（Donald Trump）的關係經常產生矛盾。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：

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根據拜登過渡團隊的聲明，拜登感謝杜魯多的祝賀，並表示他期待與加拿大密切合作，以應對新冠肺炎疫情，振興雙邊經濟關係，加強北約和應對氣候變化。

杜魯多此前表示，他相信拜登領導的政府將強化向中國傳達這樣的訊息，即中國「任意拘留外國公民」的政策不起作用。

杜魯多在11月9日的新聞發布會上說：「（中國）圍繞脅迫外交的做法是無效的，世界各地的民主國家對此極為關注。」

杜魯多說：「我非常有信心，即將上任的美國（拜登）政府將繼續成為加拿大和世界其他國家的好夥伴，因為我們希望給中國留下深刻印象，他們所採取的方式根本不起作用，以及歸還兩名加拿大人的重要性。」

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