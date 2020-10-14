中加建交50周年　杜魯多抨擊北京實行強制外交　關注香港人權

10月13日是中國和加拿大建交50周年紀念日。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）當日警告，中國的強制外交、香港的壓制措施以及拘留維吾爾穆斯林的行為，對中國自身和世界其他地區將適得其反。

1970年，杜魯多的父親兼前總理老杜魯多（Pierre Elliott Trudeau）與中國建交。杜魯多出席記者會時，被問到兩國關係的改變，他形容北京對內和對外的壓制和侵略行為對中加關係構成壓力。

加拿大因應美國要求拘捕華為副董事長孟晚舟，導致中加關係急轉直下。圖為2020年9月28日，華為副董事長孟晚舟前往卑詩省最高法院出席聽證會。（Getty Images）

杜魯多說：「我們將繼續堅定致力與盟友合作，確保中國的強制外交，任意拘留兩名加拿大公民和世界其他國家的公民，不會被他們視為一種成功的策略。」他提到，加拿大關注保障香港和維吾爾人的人權。

杜魯多表示，中國是全球第二大經濟體，對其他國家有重大的經濟影響，包括加拿大，聯邦政府想繼續和北京進行貿易，但不會對人權問題噤聲。他說，「加拿大將繼續與世界志同道合的國家合作，向中國表明，中國處理內部事務和全球事務方面，無論是對自己還是對我們所有人來說，都不是處於一條特別有效的道路」。