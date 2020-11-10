秘魯國會通過彈劾涉貪總統　比斯卡拉下台

秘魯國會11月9日通過對總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）的彈劾，指他在擔任地方首長時涉及貪污。比斯卡拉9日宣布下台，國會主席梅里諾（Manuel Merino）10日起會暫代總統職務，直至2021年7月、比斯卡拉原本的任期屆滿時為止。

國會11月展開對比斯卡拉的彈劾行動，比斯卡拉被指在莫克瓜（Moquegua）擔任地方首長時，收受企業的賄賂，並助他們獲取公共工程的合約。105名國會議員投下贊成票，遠超成功彈劾總統最低門檻的87票。國會9月時亦因政府與一名知名度不高的歌手簽訂不合常規的合約，而對比斯卡拉發起彈劾，但未獲通過。

比斯卡拉曾指有關他的貪污指控是「無根據」及「錯誤」。他9日曾警告，若國會在2021年4月11日的總統選舉前彈劾他，會有「無法預測的後果」。惟他在國會通過對他的彈劾後，表示會接受，並不會採取任何法律行動來挑戰結果。他表示：「今日我會離開總統府，我今日會回家。」

梅里諾呼籲國民保持冷靜，保證總統選舉會如期舉行。有民眾在利馬（Lima）聖馬丁廣場聚集，表達對比斯卡拉的支持，警員在場維持秩序。路透社10日指，社交媒體流傳的影片顯示，有支持彈劾比斯卡拉的議員在接受記者訪問時遭他人襲擊。