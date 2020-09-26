中國漁船到秘魯附近捕漁　引發中美使館針鋒相對

秘魯海軍9月25日密切關注一支由250艘中國漁船組成的船隊的行動，指這些漁船在秘魯海域外航行，惹來秘魯國內漁業人士不滿，同時引發美國和中國外交官員在Twitter上的唇槍舌劍。

秘魯海事部門指稱，該船隊早前在厄瓜多爾附近的加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands）附近捕捉大王魷魚，當局其後在距離秘魯對出大約370公里海域發現船隊的蹤影。秘魯海岸警衛行動指揮官波托卡雷羅（Jorge Portocarrero）表示，當局派出勘探飛機和巡邏艇調查，指船隻並非聚集在一個地方，共有250艘至270艘船隻，並認為沒證據顯示船隻們進入秘魯海域。

秘魯海軍稱沒有證據顯示中國漁船進入當地海域。（Reuters）

美國駐秘魯首都利馬（Lima）大使館在Twitter表示，中國船隻有躲避追蹤的歷史，並指漁船似乎是在「傾倒塑料污染物」。使館認為過度捕撈會造成巨大的生態和經濟傷害，秘魯無法承受如此損失。

中國大使館隨即回應，指北京非常度重視保護環境和海洋，稱「希望秘魯公眾不會被虛假信息所欺騙」。

秘魯外交部試圖緩和中美間的緊張氣氛，稱已就美國大使館的「不準確性」言論向華府官員表達不滿，副外交部長塔拉韋拉（Manuel Talavera）則向美國官員強調，秘魯是美國和中國的「朋友和夥伴」，呼籲中美通過對話、理解和合作解決分歧。