英國報告批評教會　涉包庇神職人員性侵兒童

英國11月10日公開一份獨立調查報告，批評當地的羅馬天主教會長年包庇神職人員性侵兒童，背棄其道德目的。

該報告指，兒童受到不同程度的性侵，包括為了滿足性需求的虐打，而且不少涉事人員都是信任度甚高的人士。而受害人的遭遇卻被隱瞞，亦令他們患上抑鬱、焦慮、自殘及對他人不信任等後遺症。

報告提到，天主教會在1970至2015年期間曾接獲超過900宗投訴、涉及逾3000宗在英格蘭及威爾斯的兒童性侵指控；而自2016年起當地每年就有超過100宗類似指控，報告指實際情況可能更嚴重。

英格蘭及威爾斯天主教會的最資深神職人員尼科爾斯樞機主教（Cardinal Vincent Nichols）則被報告點名批評，指他沒有承擔任何個人責任或向受害者表達同情。他在報告公開之後向所有受害者致歉，稱會正視問題，並呼籲大家支持，惟受害者及代表律師都要求他辭職。

報告同時批評梵蒂岡教會及駐英代表一直無視要求，拒絕向調查委員會提交證人供詞，形容與教宗承諾解決如此重要問題的立場背道而馳。

另外梵蒂岡同日亦公布一份調查報告，指已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）曾被提醒美國華盛頓教區前總主教麥卡里克（Theodore McCarrick）涉及性侵指控，但仍決定將對方封為華盛頓主教。