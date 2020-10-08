英國聖公會被指隱瞞兒童性侵事件　大主教：可恥和丟臉

兒童性侵獨立調查（Independent Inquiry into Child Sexual Abuse）公布獨立報告，指出英國聖公會（Church of England）數十年以來未能保護兒童和年輕人免遭色魔侵犯，反而選擇保障教會的聲譽。精神領袖10月7日形容情況可恥和丟臉。

10月6日公布的獨立報告指出，1940年代至2018年期間，有390名神職人員或教會人士因為牽涉兒童性罪行被定罪。報告提到，英國聖公會沒有認真對待指控，反而對加害者提供更多的支援。獨立調查主席傑伊（Alexis Jay）表示，做法構成的文化導致加害者得以躲藏。

報告表示，有神職人員即使有兒童性罪行的前科，仍然獲委任聖職。有時，性罪行亦被淡化。以牧師休斯（Ian Hughes）為例，2014年他因為下載8,000張兒童不雅相片被定罪。他的同僚主教福斯特（Peter Foster）卻稱他是「被誤導而觀看兒童色情刊物」。

英國聖公會承認支援受害者的工作進展緩慢，但表明致力改善。教會最高領袖坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）向英國廣播公司（BBC）表示，情況是可恥和丟臉，但指對結果不感意外，形容教會已經展開改變的旅程，「我們還未做得夠快和夠多」。哈德斯菲爾德主教吉布斯（Jonathan Gibbs）則代表教會道歉。