【新冠肺炎】福奇：對輝瑞疫苗有信心　會毫不猶疑接種

美國製藥公司輝瑞（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗有效率達九成，華府可能最快在12月為民眾接種，國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）11月10日表示，會毫不考慮接種疫苗。

福奇10日接受MSNBC訪問時表示，對於輝瑞的成果，他會先研究數據，但會相信對方和美國食品和藥物管理局（FDA）。他表示在這些機構工作的人有不少與自己共事數十年，都是畢生工作的科學家。

他指出如果當局審視過數據並稱「這些數據可靠，那麼就批准使用」，自己就會毫不猶疑接受疫苗，並會向家人建議作同樣決定。福奇亦認為，假如疫苗獲授權使用，最快可以在12月分發給醫護人員等高危一族。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）同日較早時亦認為疫苗最快可以在12月獲FDA緊急授權使用，並估計其他藥廠即將公開疫苗測試的結果，他預計在明年3月底或4月初可以為有意接種的美國人提供足夠疫苗。

另外福奇被問到總統特朗普（Donald Trump）可能向NIAID施壓要求自己下台時，稱自己現在都是專注於研究消滅疫情，認為一直做得不錯，因此希望可以繼續工作。他表示自己曾在不同情況下工作，並曾經效力6屆總統團隊，所以對自己而言，手上的工作只是結束疫情，鍥而不捨地為美國民眾的健康和福祉奮鬥。

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