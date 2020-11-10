美國大選｜福奇稱無意離職　估計美國人年底前開始接種新冠疫苗

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）11月9日表示，美國人有望在2020年底前開始接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。他又談到自己無意離職。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）9日公布疫苗後期測試的數據，在未有證據顯示曾感染新冠肺炎的人之中，他們合力研發的新冠疫苗有效預防率為超過90%。福奇稱，輝瑞帶來的是「非凡的」消息，也是重大成就。他指輝瑞會盡快為疫苗申請緊急使用授權及最終許可；如果一切順利，美國人或能在11月底或12月初接種疫苗。

總統特朗普（Donald Trump）2日在佛羅里達州（Florida）出席競選活動時，曾表示：「不要告訴任何人，讓我等到大選結束後的稍後時間。」支持者聽後高呼:「辭退福奇！」特朗普稱欣賞他們的建議。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

福奇9日回應指，他無意離職，他的工作很重要，他已在6任總統的治下從事這工作；不管政府由誰掌管，他的目標都是服務美國民眾。他透露，他最後一次與特朗普對話，已是特朗普10月初入院接受新冠肺炎治療時。