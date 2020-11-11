美國大選2020｜特朗普拒絕認輸　拜登：情況尷尬但權力將照樣過渡

美國大選2020｜總統特朗普拒絕承認落敗。當選總統的拜登（Joe Biden）11月10日形容情況尷尬但微不足道，並指沒有事情能夠阻礙美國政府過渡權力，誓言將取得工作的權利。

拜登於特拉華州表示，無論發生什麼事情，他的團隊正在組建新政府將於2021年1月20日宣誓就任後接管。他形容，特朗普拒絕認輸情況尷尬，但他們將堅持開始組建政府和白宮團隊，檢視內閣人選，明言不會遭任何事情阻止。

大部份共和黨議員以至國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）未有承認拜登當選。拜登表示，共和黨大部份人都面臨現任總統略微的恐嚇，但任何時候都只有一個總統。他估計，共和黨議員最終將接受他的勝利，並指共和黨的反抗沒有改變他們所能做事的動態。他指，聽取額外情報簡報有幫助，但看不到有任何事情拖慢組成新政府的進度。

拜登和副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）於威爾明頓（Wilmington）忙於組建政府。預計他將迅速任命幕僚長，並開始考慮內閣人選。

州份將於12月14日選舉人投票前確認選舉結果。有共和黨議員的幕僚向路透社表示，目前的目標是給特朗普和他的競選團隊空間，證明有舞弊的確實證據，如有就會提出訴訟，如沒有所有人就會接受現實。