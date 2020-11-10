美國大選2020 ｜特朗普解僱防長埃斯珀　下一個會是誰？

美國總統特朗普（Donald Trump）11月9日在Twitter公布解僱國防部長埃斯珀（Mark Esper）。美國媒體同日報道，接下來直至1月20日新總統就職的72天，或是美國現代政治史上最瘋狂及無約束的日子，特朗普解僱埃斯珀只是首個行動，之後可能陸續有來。特朗普的「炒魷魚名單」上還有誰人呢？

美國有線新聞網絡（CNN）9日報道，特朗普曾在3日的選舉日向競選團隊成員表示，勝出是容易的，落敗永遠也不容易，對他來說不容易。報道稱，一個慣視他的政府為獎勵友人及懲罰敵人的方法的總統，現時有10周時間。而且當他意識到自己未能連任時，他（做的事）愈來愈沒有後果。

FBI局長及司法部長

報道提及，在大選的準備階段，特朗普多次批評聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray），指他未能有效地調查局內的貪污指控。《華盛頓郵報》（Washington Post）10月底指，特朗普考慮在大選後辭退克里斯托弗．雷。而若他解僱克里斯托弗．雷，司法部長巴爾（William Barr）也會被危及。CNN稱，巴爾未有及時調查FBI進行涉及2016年大選的反情報調查時，是否有潛在不當行為，這令特朗普不滿。

CIA局長與福奇

美國新聞網站Axios早在10月底報道，特朗普亦有可能辭退中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）。特朗普2日在佛羅里達州（Florida）出席競選活動時，曾發表被指是暗示會在大選後解僱美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）的言論。

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CNN在11月9日報道，特朗普辭退埃斯珀及可能會解僱上述眾人，或只是他清除政府內對他不夠忠心的人之開始。報道引述華府高級官員稱，總統人事辦公室主任麥肯蒂（John McEntee）曾在華府內廣傳消息，指如果他知道任何人正尋找新工作，他們就會被解僱。