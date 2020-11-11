沙特公墓紀念一戰儀式發生炸彈襲擊數人傷　法國提醒公民保持警覺

英國媒體11月11日引述消息人士報道，法國大使館、數個歐盟外交代表團及其他國家的代表，當日在沙特阿拉伯吉達市（Jeddah）的第一次世界大戰陣亡將士公墓舉行國殤紀念日的紀念儀式時，現場發生爆炸。報道指，法國稱有數人受傷，要求身處沙特的法國公民保持最高警覺。

路透社引述法國外交部指，有人在現場使用爆炸裝置。法國外交部發聲明指，有參與紀念儀式的大使館譴責是次「懦弱的」襲擊，此事完全不合理。一名希臘官員向路透社透露，事件導致4人受傷，其中一名傷者是希臘人；事發現場是非穆斯林公墓。

#JeddahAttack

A few hours ago, an explosive device attack targeted a World War I memorial service in a cemetery in #Jeddah, west of Saudi Arabia.

The attack left at least four people, including a Greek officer, as well as two French citizens.1/4#KSA #France #Macron #Greece pic.twitter.com/NLXFbAGMe0 — Eva J. Koulouriotis - إيفا كولوريوتي (@evacool_) November 11, 2020

路透社11日稱，沙特阿拉伯的國營電視台報道，當局確保涉事公墓已安全，附近的交通情況正常。電視台播放公墓附近街道的畫面，稱情況已穩定。