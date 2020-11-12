輝瑞公布疫苗喜訊同日　行政總裁出售價值556萬美元股份

輝瑞（Pfizer）11月9日公布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後期測試數據，有效率逾九成，帶動股價一度升近15%。證券交易委員會11月10日的文件顯示，行政總裁布拉（Albert Bourla）於公布疫苗消息當日出售價值556萬美元的股份。

文件顯示，布拉當日出售132,508股公司股份，平均價格每股41.94美元，總值556萬美元。公司11月11日表示，布拉出售的股份是按照10b5-1規則的預設計劃，是他於2020年8月19日授權特定股價出售股份。

布拉今次出售的股份佔他直接或間接擁有的股份61.8%，目前仍然直接或間接持有81,812股。輝瑞指，布拉目前持有的股份當相於他於公司薪金的九倍。布拉底薪為165萬美元，意味他現時持有價值約1,500萬美元的股份。

布拉不是唯一一位於疫情期間出售公司股份圖利的藥廠或生物科技公司高層。同樣有參與研發疫苗的莫德納公司（Moderna）有五名高層今年已經出售價值逾8,000萬美元的股份，公司股價自年初已經升超過300%。