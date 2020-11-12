人大DQ｜英國傳召中國駐英大使　歐盟促中方立即撤回決定

香港政府11月11日按照全國人大常委會決定，宣布4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格後，英國外相藍韜文（Dominic Raab）在11月12日連續第2天發聲，英方指這是中國第3度違反《中英聯合聲明》。英方之後又表示，英國已就香港事件傳召中國駐英大使，又稱將對是否制裁官員作仔細考慮。 歐盟同日要求北京政府立即撤回有關取消香港議員資格的規則，並形容該決定對香港表達意見自由是嚴重打擊（severe blow）。

英國外相藍韜文表示，北京政府以實施的新規則取消香港當選議員的資格，是明顯違反法律上有約束力的《中英聯合聲明》。

Beijing’s imposition of new rules to disqualify elected legislators in Hong Kong constitutes a clear breach of the Joint Declaration. We will hold China to the obligations it freely assumed under international lawhttps://t.co/kDLyar9t2p — Dominic Raab (@DominicRaab) November 12, 2020

英方：中國第3度違反中英聯合聲明

藍韜文又表示，中國再一次違背承諾，打擊香港高度自治，英國將與香港人站在一起，譴責侵犯香港人權利與自由的行為，英方表示將與國際夥伴一起，使中國承擔其在國際法下的責任。

英方稱，這是中國自1997年以來第3度違反《中英聯合聲明》，第1次是2016年，第2次是2020年6月推出《港區國安法》。

對是否制裁官員作仔細考慮

英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）同日表示，英國已就香港事件召見中國駐英大使。據路透社報道，英方又會仔細考慮是否對中港官員作出制裁，亞當斯稱目前不是完全適宜時機去猜測誰將遭制裁，此舉會縮減措施的影響力，他稱會對制裁計劃的進一步指定人員作出仔細考慮。

這是英國就香港事件連續第2天發聲，在11月11日，藍韜文發表聲明表示，中國任意除去親民主香港立法會議員資格的決定，代表在《中英聯合聲明》之下的香港高度自治與自由受到進一步侵害。

▼四名被刊憲取消資格的香港立法會議員▼

這次人大常委會決定的內容包括因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

中方：純屬中國內政

香港政府隨後表示，根據人大決定，原定於9月舉行立法會選舉提名期間，因上述情形遭特區依法裁定提名無效的4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌。

中國外交部發言人汪文斌11月11日在例行記者會上表示，香港特區立法會議員資格問題純屬中國內政，別國無權說三道四，插手干預。