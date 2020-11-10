【港版國安法】蓬佩奧Twitter推文：被制裁者損香港自治侵蝕法治

美國財政部在美國時間11月9日宣布制裁香港警務處國家安全處高級警司李桂華、警務處副處長劉賜蕙、國安公署副署長李江舟、國務院港澳辦副主任鄧中華。不久之後美國國務卿蓬佩奧在Twitter推文，看來是指出4人被制裁的原因。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在Twitter推文稱，美國對4名中國及香港官員採取行動，他們與損害香港自治、侵蝕法治，以及通過有政治動機的拘捕行動來壓制香港異見聲音的政策和行動有關。

Today we are taking action against four Chinese and Hong Kong-based officials in connection with policies and actions that have undermined Hong Kong’s autonomy, eroded the rule of law, and stifled dissent through politically motivated arrests. #StandWithHongKong — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 9, 2020

美國財政部公布的四人名單包括：香港警務處國家安全處高級警司李桂華、警務處副處長劉賜蕙、國安公署副署長李江舟、國務院港澳辦副主任鄧中華。

彭博社記者事前在Twitter推文，稱她和另一名同公司記者都收到消息稱，特朗普政府將再對4名人士進行經濟制裁，以回應中國在香港壓制異見。

Scoop: New sanctions coming on Hong Kong, sources tell me and @nwadhams. Trump admin is about to announce economic sanctions on four more people in its continuing response to China’s crackdown on dissent in Hong Kong. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 9, 2020

發布推文的雅各布斯是彭博社高級白宮記者，同樣接獲消息的沃德姆（Nicholas Wadhams），是彭博社高級外國政策記者。

▼8月遭美國財政部列入制裁的中港官員名單及理由▼

+ 5 + 5 + 5

美國國務院曾於10月14日根據《香港自治法》發表報告，正式向國際金融機構發出警告，要求不再與包括行政長官林鄭月娥在內等遭到制裁的人士有商業往來，否則可能面臨二次制裁，是繼財政部於8月公布制裁11名香港與內地官員及前官員後，美國再一次就香港議題有具體行動。