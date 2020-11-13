【港版國安法】加拿大放寬對香港人移民政策　吸引年輕人移居

加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）11月12日宣布，因應香港實施《港區國安法》的局勢，渥太華方面會推出三項新措施，放寬對香港人的移民政策，主要為年輕港人到當地發展的機會。

門迪奇諾表示，有關措施是針對加拿大對香港局勢發展的憂慮。而新措施包括為在加拿大畢業的香港留學生提供新的工作簽證，為他們提供申請成為永久居民的途徑；有意離開香港的加拿大護照持有人及其家庭成員，以及永久居民和學生，當局會加快所需證件的安排。

他指出，加拿大政府會推出新措施加快審批包括家庭團聚在內的永久居民的申請，以此鼓勵年輕港人到加拿大就學和工作。

另外對於部分港人或考慮申請難民資格，門迪奇諾強調，加拿大政府不會取消涉嫌觸犯《港區國安法》的人士的正當難民申請，指干犯不獲加拿大法律認受的罪行不會構成障礙，並認為加拿大為香港的年輕人提供一線希望。

加拿大政府在《港區國安法》實施後，曾多次譴責中國政府，惟一直沒有制裁涉事中港官員，而是中止與香港的引渡協定，以及禁止向香港出口敏感科技。不過國會的加中關係委員會認為渥太華方面應向中國採取更強硬措施，並加快審批港人的難民申請。

另外，外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）11日發表聲明，譴責中國政府取消4名香港立法會民主派議員的行為，批評事件進一步損害《中英聯合聲明》下保障香港高度自治的承諾。