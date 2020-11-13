美國大選｜共和黨議員從WNBA班主變公敵　隨時失掉參議院關鍵一席

美國大選2020｜除了總統選舉未有最終定局以外，參議院喬治亞州兩席也因為無候選人得票率過半而要進入第二輪決勝投票。如果民主黨成功連取兩席，就有機會重奪參議院控制權。共和黨守住參議院的重任就落於兩位爭取連任的參議員，包括萊夫勒（Kelly Loeffler）。不過本身是女子職業籃球聯賽（WNBA）球隊班主的她於這年變成聯盟公敵，一群體育明星的力量隨時將她拉下馬。

喬治亞州一向是傳統紅州，不過今屆選舉意外成為競爭激烈的搖擺州。不但拜登（Joe Biden）極有可能於喬州擊敗特朗普（Donald Trump），民主黨更加成功將參議院兩席的選舉迫進「加時賽」，「染藍」頓時變得指日可待。

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其中一位爭取連任的共和黨參議員萊夫勒一年前獲州長共和黨籍肯普（Brian Kemp）委任出任聯邦參議員，接替因為健康問題請辭的艾薩克森（Johnny Isakson）。她雖然自稱是「政壇局外人」，不過其實大有來頭——她除了是洲際交易所子公司Bakkt的行政總裁，還是WNBA球隊亞特蘭大美夢（Atlanta Dream）的班主。

萊夫勒向來積極參與球隊事務，經常抽時間觀賽，甚至跟主教練研究球隊的表現。不過今年一場反種族歧視示威卻使到她成為聯盟公敵。

反對聯盟聲援反種族歧視示威

女子職業籃球聯賽7月宣布球員將於開季周末穿起被警察擊斃非裔女子泰勒（Breonna Taylor）名字的球衣，今季球員熱身時將穿起印有「黑人的命也是命」和「說出她的名字」（Say Her Name）的上衣，作為聯盟面對種族歧視的抗議。

立場傾向保守的萊夫勒卻去信總裁恩格爾伯特（Cathy Engelbert）反對有關措施。她要求總裁撤銷計劃，改為將美國國旗印於所有球衣和服飾，「實情是，我們於體育需要更少政治，不是更多。在兩極化政治前所未有般分裂的時代，體育有力量成為團結的解藥。」

圖為2020年8月2日，女子職業籃球聯賽球隊鳳凰城水星（Phoenix Mercury）的球星陶雷西（Diana Taurasi ）身穿印有被擊斃非裔女子名字的球衣。（Getty）

球壇女將公開發聲力撐民主黨

WNBA球員卻不認同萊夫勒的立場，於是發起行動，公開支持萊夫勒的對手沃諾克（Raphael Warnock），穿起印有「投票給沃諾克」的上衣。《紐約時報》引述美夢的球星威廉斯（Elizabeth Williams）指，公開支持沃諾克的構思是來自同為球員工會高層兼11入選明星隊的伯德（Sue Bird）。

球員和沃諾克曾經舉行視像會議，了解對方的政綱，確保她們能夠安心公開支持他。她們甚至向曾代表民主黨競選州長的艾布拉姆斯（Stacey Abrams）求教。威廉斯說：「當我們發現我們的班主正在做什麼，以及如何利用我們和『黑人的命也是命』運動謀取政治利益，我們不想如棋子一樣感到不知所措。」

圖為2020年10月6日，女子職業籃球聯賽球隊西雅圖風暴（Seattle Storm）的球星伯德於總決賽第三場前身穿印有「投票」字眼的上衣。（Getty）

體育明星的威力實在不容輕視。短短兩日內，沃諾克就宣布籌得近20萬美元，隨即投放大量廣告。沃諾克向《今日美國》表示，球員的支持有實際幫助，形容是競選過程其中一個轉捩點，讓選民有機會更加了解他和他的政綱。

萊夫勒反駁指球員關心政治過於籃球，認為她們公開支持沃諾克「再一次證明失控的『取消文化』（cancel culture）想拒絕任何持相反意見的人」。

根據目前的點票結果，沃諾克有32.9%的得票率，萊夫勒則有25.9%。不過由於得票第三的柯林斯（Doug Collins）屬共和黨，某程度分薄了萊夫勒票源。沃諾克能否於1月的終局決戰保持優勢仍然是未知之數，不過一群球星已經表明將力撐沃諾克到底。

This is huge! Let's support @ReverendWarnock through this January runoff! https://t.co/fPl7dNPm5Z — Elizabeth Williams (@E_Williams_1) November 5, 2020

Time to flip Georgia Blue! https://t.co/dEIfMYs5ON — Sue Bird (@S10Bird) November 5, 2020