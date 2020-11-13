阿根廷進口中國牛肉包裝檢出新冠病毒　印度水產品也發現

阿根廷11月12日表示，中國稱在阿根廷進口牛肉的外包裝上發現新冠病毒（SARS-CoV-2）。中國海關總署於11月13日在一批印度水產品中也檢測出新冠病毒。

11月13日，中國海關總署在從印度進口的1批凍墨魚的3個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。圖為11月8日，孟買一個市場人山人海的情景。（AP）

據路透社11月13日報道，阿根廷國家食品品質與安全服務局（Senasa）表示，要獲取更多的有關所謂調查結果的訊息，「因為這些訊息不是中國海關在商品進口時發現的，而是在江蘇省的一個冷藏庫中發現的，也就是在最終分銷之前產品已經經過了流動和轉移。」

11月10日，在這批產品進入市場前，南京市疾控中心對其進行檢測並截獲。

該機構表示，包裝中的肉類符合所有衛生標準，這是阿根廷產品首次登記此類案件。目前阿根廷正在對此事進行調查。

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報道稱，阿根廷和中國之前已經達成協議，如果在阿根廷工廠發現新冠病毒，工廠將停止發貨，並要求北京暫時將相關工廠從中國進口公司名單中排除，直到Senasa和中國批准恢復其業務。

除此之外，中國海關總署在從印度進口的1批凍墨魚的3個外包裝樣本中也檢出新冠病毒核酸陽性，海關總署11月13日早發聲明稱，將暫停從印度巴蘇國際進口一周，期滿後將自動恢復。