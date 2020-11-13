拜登勝選 | 特朗普陣營拒認輸　佩洛西：停止馬戲表演

美國總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認在美國大選落敗，民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）11月12日呼籲特朗普與共和黨陣營停止鬧劇。

美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）11月12日召開了記者會，批評共和黨拒絕承認敗選。

「停止馬戲表演」

佩洛西首先發表講話說，共和黨正在進行荒唐的馬戲團表演，拒絕承認事實。她還指責共和黨的做法使得解決美國大規模的健康和經濟危機更加困難。佩洛西指出，美國民眾已經表達了自己的觀點，拜登贏得了大選，賀錦麗（Kamala Harris）將是首位美國女副總統，她呼籲共和黨陣營停止馬戲表演（Stop this circus）。

佩洛西同時強調，拜登從政經驗豐富，能夠順利完成權力過渡。不過她也說：「最不幸的是，共和黨人已經決定不尊重人民的意願。」

隨後舒默發表講話說，國會的共和黨人正在散佈陰謀論，否認現實，毒害美國的民主之井。共和黨人應該停止他們關於選舉的惡作劇，特朗普已經輸掉了大選，他們應該將注意力放在眼前的緊迫問題上，為一個正在經歷新冠肺炎（COVID-19）健康和經濟危機的國家提供救濟。

舒默強調，共和黨人和特朗普沒有任何證據，國會的共和黨人只是出於對特朗普的恐懼，才故意對選舉結果提出質疑。