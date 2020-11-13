英國首相府再有人事變動　「脫歐軍師」卡明斯年底前將離職

英國首相府再有人事變動，英媒11月13日報道，首相特別顧問卡明斯（Dominic Cummings）將在年底前辭職。卡明斯是首相約翰遜（Boris Johnson）手下具權勢的顧問之一，曾策劃2016年脫歐公投，並協助約翰遜在2019年選舉大勝。

英國廣播公司13日報道，卡明斯表示，他的立場從1月以來就沒有變過，當時他稱，打算在2020年底之前令自己成為「很大程度上多餘的人」。

報道引述唐寧街高級消息人士指，卡明斯會在聖誕節前「離開政府」。另一位唐寧街內部人士稱，卡明斯離開「是因為不如此做，他很快就會被迫離開」。

圖為11月13日英國首相首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）到達倫敦唐寧街。（AP）

傳西蒙茲反對通訊總監升職

近日英國首相府已傳出人事變動，卡明斯的親密盟友、英國首相通訊總監凱恩（Lee Cain）在11月11日辭職，更受人關注的是，他在辭職前數小時，才被指會獲升任為唐寧街10號的幕僚長，最終卻離去。

《每日郵報》報道，凱恩升職一事受到保守黨內及顧問反對，甚至首相約翰遜的未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）也介入事件，她被指曾警告稱讓凱恩升職是「一個錯誤」。