字節跳動：TikTok出售美國業務期限獲延長15天

字節跳動11月13日向美國法院提交文件，指公司獲總統特朗普（Donald Trump）政府批准，延長出售旗下手機應用程式抖音海外版TikTok在美國業務的期限15天。

根據原本的規定，字節跳動須在11月12日完成在美國的資產剝離令，不過今次獲美國外國投資委員會（CFIUS）批准延長交易期限15天後，意味該公司須在27日或之前與沃爾瑪（Walmart）及甲骨文（Oracle）達成轉移Tiktok在美國的資產協議。

特朗普在8月14日簽署一項行政命令限制TikTok，變相要求字節跳動在90天內出售其在美國TikTok業務的權益，11月12日是最後期限。CFIUS負責此次調查，該委員會是一個跨部門委員會，被授權審查涉及在美外國投資的某些交易。

TikTok曾經在10日表示，公司雖然在最近兩個月向CFIUS提供詳細解決方案，但尚未收到實質回覆。美國CNBC同日報道，TikTok已經數周沒有與CFIUS進行過對話。該公司高層仍有意與甲骨文完成技術合作，以滿足華府對國家安全方面的擔憂。

TikTok在一份聲明中稱「面對不斷出現的新請求，且不清楚我們提出的解決方案是否會被接受，我們要求延長30天，這是8月14日的命令明確允許。」該公司又稱「11月12日的最後期限迫在眉睫，但卻沒有延期，我們別無選擇，只能向法院提交請願書，以捍衛TikTok以及公司在美國的1,500多名員工的權利。」