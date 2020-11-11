TikTok出售美國業務限期將屆滿　向美方提交解決方案未獲實質回覆

中國手機應用程式TikTok在11月10日表示，已經向美國上訴法院提交請願書，挑戰將於12日生效的特朗普（Donald Trump）資產剝離令。TikTok又稱，近兩個月來已向 美國外國投資委員會（CFIUS）提供詳細解決方案，但尚未收到實質回覆。美媒報道，特朗普政府已經數周未與TikTok對話。

8月14日，特朗普簽署一項行政命令限制TikTok，變相要求字節跳動在90天內出售其在美國TikTok業務的權益，11月12日是最後期限。美國外國投資委員會（CFIUS）負責此次調查，該委員會是一個跨部門委員會，被授權審查涉及在美外國投資的某些交易。

TikTok表示，近兩個月來，它已向CFIUS提供詳細解決方案，但尚未收到實質回覆。據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月10日報道，TikTok已經數周沒有與CFIUS進行過對話。該公司高層仍有意與甲骨文（Oracle）完成技術合作，以滿足美方對國家安全方面的擔憂。

TikTok在一份聲明中稱「面對不斷出現的新請求，且不清楚我們提出的解決方案是否會被接受，我們要求延長30天，這是8月14日的命令明確允許的。」該公司又稱「11月12日的最後期限迫在眉睫，但卻沒有延期，我們別無選擇，只能向法院提交請願書，以捍衛TikTok以及公司在美國的1,500多名員工的權利。」

目前甲骨文和美國財政部的發言人未對此事發表評論。