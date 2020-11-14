英媒：首相約翰遜軍師卡明斯即時離職

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英國多間傳媒11月13日報道，首相約翰遜（Boris Johnson）的高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）已經即時離職，比較早時公布的聖誕節前明顯早得多，但首相府則指他會留任至12月。

英國廣播公司（BBC）及泰晤士電台（Times Radio）等傳媒13日報道卡明斯即時辭職的消息，其後卡明斯就被拍到手持一個紙箱離開唐寧街（Downing Street）10號首相府。

除了卡明斯之外，首相通訊總監凱恩（Lee Cain）亦已經離任。不過首相府之後表示，兩人會繼續為約翰遜效力，直到12月中為止。

英國首相約翰遜高級顧問卡明斯在11月13日傳出即時離職消息，他同日手持一個紙箱離開首相府。（Reuters）

卡明斯是約翰遜手下具權勢的顧問之一，曾策劃2016年脫歐公投，並協助約翰遜在2019年選舉大勝。不過卡明斯的盟友凱恩原本獲升任為首相府幕僚長，惟受到執政保守黨內及顧問反對，導致凱恩在11日辭職，當時已經傳出卡明斯可能離任的消息。

至於首相府幕僚長的空缺，約翰遜要求邀請李斯特爵士（Sir Edward Lister）暫代職務，直到覓得新人選為止。

BBC指出，首相府內部長期出現不同派系的糾紛，而今次擢升幕僚長爭議就令事件終於浮現。

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