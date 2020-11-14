【新冠肺炎】美國單日增15萬確診創新高　特勤局逾130人接受隔離

美國媒體11月13日引述三個熟悉特勤局（Secret Service）人手編制的人士報道，超過130人因為感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）或接觸過確診同事需要接受隔離，懷疑部分與總統特朗普（Donald Trump）的競選活動有關。

《華盛頓郵報》13日報道，其中一名消息人士稱，疫情在特勤局內蔓延，相信部分確診病例與特朗普在11月3日大選投票日前數周舉行的一系列競選集會相關。白宮也有不少人確診，當中包括幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統特朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

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報道引述一名政府官員表示，特勤局正在研究部份確診個案是否與陪同特朗普到各地出席競選集會無關，反而是跟他們每天工作的地方白宮有關。白宮大部分職員都未有戴口罩，某些特勤局員工在白宮工作時亦不例外。

報道還指，很多染疫人士4日在白宮東廳（East Room）出席競選派對，特朗普當時向約150名高級幕僚和家人等講話，而梅多斯亦身在其中。

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美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間11月14日上午8時25分，美國確診病例數累計已達10,714,001宗，當中有244,217人死亡。數據亦顯示，全美的單日新增確診病例數在13日首次突破15萬宗。