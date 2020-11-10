【新冠肺炎】美媒：白宮大選夜派對最少3人染疫　包括房屋部長

美國媒體11月10日報道，11月3日在白宮舉行的大選夜派對，目前最少有3名參加者確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。報道稱，已確診的3人分別是房屋及城市發展部長卡森（Ben Carson）、總統特朗普（Donald Trump）的新顧問博西（David Bossie）及白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。

《紐約時報》11月10日報道，11月3日晚有數百人在白宮東廳開派對，歷時數小時，很多參加者沒有戴口罩，他們聚集在一起觀看點票情況。

美國大選：圖為2020年8月27日，房屋及城市發展部長卡森在共和黨全國大會現身（Reuters）

房屋及城市發展部發言人指，卡森在9日確診。房屋及城市發展部副幕僚長貝克（Coalter Baker）稱卡森精神很好，慶幸自己能接受有效及能幫助他更快康復的療法。卡森是一名神經外科醫生，他是白宮抗疫工作組的成員，曾捍衛特朗普應對抗疫情的方法。

報道指，兩名消息人士稱，特朗普新顧問、負責挑戰點票程序的博西也染疫。他在8日確診，已通知競選團隊。《紐約時報》稱，梅多斯在4日已確診。

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