秘魯總統比斯卡拉遭彈劾　示威演變警民衝突至少27傷

秘魯國會11月9日通過針對總統比斯卡拉（Martín Vizcarra）的彈劾案後，首都利馬（Lima）和數個城市有民眾12日上街反對。警方與人權組織13日表示，迄今已有最少27人在警民衝突中受傷。

國會指控比斯卡拉收賄，但比斯卡拉否認。國會9日通過彈劾，導致他被迫下台。

數千名民眾連續4晚上街，向國會和暫代總統職務的國會主席梅里諾（Manuel Merino）表示抗議。梅里諾在10日就任，但很多人都認為此舉是不合法的。

其中一名示威者維加（José Vega）接受《衛報》訪問時說：「整個秘魯都憤怒，我們全部非常憤怒。」

《華盛頓郵報》11日稱，國會9日將比斯卡拉彈劾，「仍是基於未經證實的指控」而為，有批評者認為，這是一些議員進行的「國會政變」，目的是阻止比斯卡拉的反貪及政治改革。他的行動傷害很多議員的既得利益甚至席位。

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彭博社12日引述利馬政治分析師（Carlos Melendez）稱，這是國內20年以來最大規模示威。該國自2000年反政府示威後，便不曾見過這種規模的抗議活動。

警方12日晚施放催淚彈和發射橡膠子彈驅散民眾，當時有些示威者向警方扔石頭，現場亦有商店的櫥窗和提款機被打爛。

警方稱，抗議活動中16名平民受傷，大多是被橡膠子彈擊中，另有11名警員受傷。

發生在秘魯的示威，以及其他同在首都利馬及其他城市較和平的示威，都對梅里諾政府及分裂的國會構成壓力。