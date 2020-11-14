美媒稱蓋達組織第二號人物德黑蘭被殺　伊朗否認

美媒11月13日稱蓋達組織（Al Qaeda）第二號人物馬斯里（Abu Muhammad al-Masri）傳8月7日在伊朗被殺。

美國《紐約時報》11月13日引述情報官員稱年約58歲馬斯里，以及他的女兒米麗婭姆（Miriam）當天在德黑蘭的大街上被人行刺身亡。

馬斯里是組織內的第二把交椅，被視為現任領導扎瓦希里（Ayman al-Zawahri）的繼承人。米麗婭姆是組織前領袖拉登（Osama bin Laden）的兒媳，亦即「恐怖王儲」哈姆扎（Hamza Bin Laden）的遺孀。

↓拉登本來希望兒子哈姆扎繼承其「恐怖王國」，可是他已被確認在2019年9月死亡。

馬斯里及米麗婭姆遇刺身亡那一天，是正是1998年8月美國駐肯尼亞和坦桑尼亞大使館發生汽車炸彈攻擊的32周年。案中合計逾200人死亡。馬斯里是此案主腦。

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該報引述4名官員稱，襲擊是以色列特工應美國的要求進行的。 外界目前不清楚美國在行動中扮演什麼角色。美國多年來一直追蹤馬斯里和其他蓋達組織人員在伊朗的行動。

《紐約時報》稱由於仍未清楚的原因，組織尚未公布馬斯里的死訊，伊朗官員亦掩飾事件，亦無國家公開宣布就行動負責。

伊朗否認有關報道，外交部發聲明稱，沒有蓋達組織恐怖份子身在伊朗土地上。

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