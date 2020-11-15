美國大選2020｜特朗普再指責大選欺詐　稱監票員無法進入點票中心

美國總統特朗普（Donald Trump）11月14日再在社交網站上表示，大選廣泛存在選民欺詐，共和黨監票員不被允許進入多州點票中心。

圖為11月14日，特朗普支持者響應號召前往白宮，聲援特朗普。（Reuters）

特朗普11月14日在Twitter上帖文，指控美國大選廣泛存在選民欺詐。特朗普表示證據確鑿，共和黨監督員和觀察員不被允許進入密歇根州、賓夕法尼亞州、喬治亞州等多個州份的點票中心，是違憲事件。該帖文已被Twitter標籤具爭議。

There is tremendous evidence of wide spread voter fraud in that there is irrefutable proof that our Republican poll watchers and observers were not allowed to be present in poll counting rooms. Michigan, Pennsylvania, Georgia and others. Unconstitutional! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

在大選中落敗的特朗普，至今未有承認敗選。他的律師團隊向多個州份提出起訴但遭遇挫折，多宗訴訟以證據不足或指控不成立遭駁回，包括特朗普所提到，共和黨員監票員無法進入點票中心的訴訟。

特朗普的支持者響應號召，在14日前往白宮附近聚集，聲援特朗普。

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