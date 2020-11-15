美國大選2020｜特朗普再指責大選欺詐　稱監票員無法進入點票中心

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美國總統特朗普（Donald Trump）11月14日再在社交網站上表示，大選廣泛存在選民欺詐，共和黨監票員不被允許進入多州點票中心。

圖為11月14日，特朗普支持者響應號召前往白宮，聲援特朗普。（Reuters）

特朗普11月14日在Twitter上帖文，指控美國大選廣泛存在選民欺詐。特朗普表示證據確鑿，共和黨監督員和觀察員不被允許進入密歇根州、賓夕法尼亞州、喬治亞州等多個州份的點票中心，是違憲事件。該帖文已被Twitter標籤具爭議。

在大選中落敗的特朗普，至今未有承認敗選。他的律師團隊向多個州份提出起訴但遭遇挫折，多宗訴訟以證據不足或指控不成立遭駁回，包括特朗普所提到，共和黨員監票員無法進入點票中心的訴訟。

特朗普的支持者響應號召，在14日前往白宮附近聚集，聲援特朗普。

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