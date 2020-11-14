美國大選2020｜特朗普法律戰遇挫　密歇根州法官拒阻確認選舉結果

美國大選2020｜拒絕承認落敗的總統特朗普（Donald Trump）於多個競爭激烈的州份提出法律訴訟，但11月13日分別於賓夕法尼亞州、密歇根州和亞利桑那州遇挫。一間於賓夕法尼亞州代表特朗普陣營展開訴訟的律師行宣布退出官司。

共和黨有代表入稟要求賓夕法尼亞州禁止點算約9,300張選舉日後送抵的郵寄選票。巡迴上訴法院駁回要求，法官指新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致全國面對大規模擾亂和前所未有的挑戰，強調必須點算所有公民合法所投的選票。

共和黨同時提請最高法院審理。不過由於拜登（Joe Biden）於賓夕法尼亞州領先特朗普約6萬票，9,300張選票不足以改變結果。特朗普陣營或共和黨代理人於州內提出逾15宗法律挑戰，但目前未有證據顯示有舞弊情況。

密歇根州的法官拒絕制止確認底特律（Detroit）地區的選舉結果，反駁有關底特律處理缺席選票涉舞弊的指控。亞利桑那州的法官則駁回特朗普陣營要求檢查鳳凰城（Phoenix）選票的訴訟。

▼拜登和特朗普的支持者分別示威：

+ 13 + 13 + 13

著名律師行Porter Wright Morris & Arthur因為接下特朗普陣營的官司而面臨抨擊。律師行宣布退出阻止賓夕法尼亞州確認選舉結果的訴訟。根據聯邦選舉委員會紀錄，律師行從特朗普陣營賺取逾70萬美元費用。