美國大選2020｜批霍士「背叛」　特朗普支持者轉看更右翼Newsmax

美國霍士新聞（Fox News）電視台一直是特朗普（Donald Trump）「推崇」的媒體，但在大選過後，霍士新聞因為連串的報道引起特朗普及其支持者的反感，特朗普支持者正轉戰比霍士新聞立場更右，但規模細小得多的Newsmax電視台。

圖為6月30日，白宮記者會上霍士新聞電視的直播。（Getty）

霍士新聞是美國主流媒體之一，立場右傾，被視為是共和黨的支持者。特朗普經常指責其他媒體為「假新聞」，唯獨在個人Twitter上轉貼霍士新聞報道，霍士新聞因此成為其專用的輿論平台。

然而，在剛過去的大選中，因霍士新聞的多次「背叛」，令特朗普大感失望。如霍士新聞預測拜登（Joe Biden）勝選，以「無法證實」報道特朗普有關選舉舞弊的指控，甚至一度中止白宮發言人麥肯納尼（Kayleigh McEnany）指責民主黨歡迎舞弊的發言直播。

特朗普後在11月12日，在個人Twitter上批評霍士電視，稱其「忘本」，並轉載網民「霍士已死」，「離棄霍士轉看Newsmax」的帖文。

圖為11月10日，Newsmax批評民主黨候選人拜登當選的報道。（Youtube截圖）

Newsmax是美國一個媒體集團，旗下有Newsmax TV電視頻道，經有線及衛星播放。然而相較霍士新聞，Newsmax的觀眾少得多：霍士平均收視接近200萬，Newsmax卻不足10萬。

不過Newsmax的立場較霍士更右，在大選期間頻頻報道拜登及民主黨涉嫌「舞弊」，同時未有承認特朗普敗選，對特朗普逆轉結果抱樂觀態度。分析指這正好迎合特朗普及其支持者的需要，令其備受歡迎。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，Newsmax的收視由大選前的不足10萬，急增至今天的約40萬。CNN評論認為這是「供求需要」所致，情況與較早前特朗普支持者因不滿Twitter審查，轉向類似Twitter的社交平台Parler一樣，意見相若的人傾向同溫層，物以類聚的情況。

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