【新冠肺炎】Tesla創辦人馬斯克自言「很有可能」已染病

美國電動車生產商Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）11月13日稱，自己曾在1天內接受4次新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒檢測，其中2次結果為陽性、2次結果為陰性。這令人擔心他是否真的染疫。他14日再在Twitter上表示，他「很有可能」已受感染，惟徵狀溫和。

馬斯克在Twitter回應其他人時表示：「我在不同實驗室取得截然不同的（病毒檢測）結果，但我很有可能的是已患上冠狀病毒病，是徵狀溫和的那種。我的徵狀是輕微傷風的那種，這沒有什麼意外，因冠狀病毒病是傷風的一種。」

↓馬斯克在Twitter談及自己的病情

Am getting wildly different results from different labs, but most likely I have a moderate case of covid. My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold. — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2020

馬斯克在回覆網民提問時形容自己徵狀：「（情況）有點時好時壞，感覺就如一般的傷風，但身體疼痛及頭昏昏的感覺比咳嗽及打噴嚏更多。」

49歲的馬斯克11月13日在Twitter說自己出現類似感冒症狀，並已在同日接受病毒檢測，但結果矛盾。他當時說：「有些很離譜的事在發生，我今天接受了4次病毒檢測，2次是陰性，2次是陽性。同一機器、同一測試、同一名護士，這是來自BD公司的快速抗原測試。」BD公司即為美國貝克頓-迪金森（Becton Dickinson）公司。

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