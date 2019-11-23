Tesla Cybertruck電動貨車面世 科幻外形勁似蝙蝠車只售30萬？

Tesla 今日（美國時間11月21日）發表外形超科幻的電動貨車Tesla Cybertruck，一共3款型號續航力分別係400公里、480公里同800公里，最經濟入門型號只售39,900美元（約港幣31萬元）起，美國已開始接受預訂。（Tesla Live影片擷圖：CNET）

Tesla發布電動貨車Tesla Cybertruck。Tesla CEO Elon Musk指貨車100年來都係大同小異，是時候改變了。Tesla Cybertruck的外邊體外形設計不其然令人想起蝙蝠俠Batman的蝙蝠車：棱角分明的工業形狀、一個在前端寬度上運行的大燈以及一個匹配的尾燈。載貨空間為100立方呎，拖曳能力高達14,000磅。

Tesla Cybertruck車身竟然亦都蝙蝠車防之實，有使用了超硬30倍冷鑄鋼板製造。為了展示角卡車的韌性，Elon Musk展示了用錘打、滾珠軸承、鐵球和槍擊之下的堅韌性。用鎚敲打車身，完全不留痕跡：

Elon Musk更聲稱車身可抵擋9mm口徑子彈射擊。而車窗也使用防彈玻璃設計，以鐵球掟之，結果是裂而不碎：

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Cybertruck載人載貨亦得，得咗。車尾蓋打開Cybertruck 同時可以載人同載貨，車尾蓋打開之後載貨空間為100立方呎，可載上一架重型電單車。Cybertruck亦有氣壓懸掛系統，在不同的路面上能自動調整懸掛系統高度。

Cybertruck最低配入門型號「單摩打後輪驅動版」，定價竟然驚人地親民，美國當地經濟價39,900美元（約港幣31萬元）。

Cybertruck基本規格

續航距離：500+ 英里 （約800＋公里） 靜止起步至時速 60 英里：<2.9秒 牽引承重：超過 14,000 磅 負載重量：高達 3,500 磅 車身長度：6.5 尺 載物容量：100立方英尺 （包括車外儲物空間、車廂前置及車廂儲物空間) 懸掛：4” 17吋觸控式屏幕 車身：30倍超強冷化不鏽鋼；為目前市面上最好的鋼材 座位容量：六位成人 充電：可以在家車中充電、在目的地充電站、以及超過14,000個超級充電網絡（包括最先進V3充電技術）

「雙摩打全輪驅動版」及「三摩打全輪驅動版」分別49,900美元（約港幣390,400元）及49,900美元（約港幣390,400元）。預計2021年年尾開始生產。預購或了解詳情可瀏覽官網。