特朗普：終結「中國瘟疫」的偉大發現　都發生在我治下

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美國藥廠莫德納（Moderna）11月16日就其有份研發的新冠疫苗，發表後期臨床試驗中期數據，稱有94.5％的有效率。美國總統特朗普（Donald Trump）也在Twitter推文，他稱終結「中國瘟疫」（China Plague）的偉大發現，都發生在他治下。

特朗普11月16日在Twitter上表示，「另一款疫苗剛剛發布，這一次是由Moderna研發的，有效率達95%。那些『歷史學家』，請記住那些終結「中國瘟疫」的偉大發現，都發生在我治下」

這意味着美國2020年底前或有2款疫苗可有限度供人接種。美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）11月9日公布疫苗後期測試的數據，在未有證據顯示曾感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的人之中，它們合力研發的新冠疫苗有效預防率為超過90%。

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