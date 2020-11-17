拜登勝選｜特朗普國安顧問暗指拜登會勝選　部門將非常專業地過渡

美國總統特朗普（Donald Trump）的國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）11月16日稱，在特定條件成立的情況下，國家安全委員會（National Security Council）將非常專業的過渡到拜登的政府。這是特朗普政府高層人員自選舉日以來，在誰勝誰負一事上最實在的說法。

奧布萊恩在全球安全論壇（Global Security Forum）向《國會山報》特約編輯克萊蒙（Steve Clemons）稱，即使特朗普拒絕承認落敗，都會「專業的過渡」至拜登政府。

圖為美國總統特朗普的國家安全顧問奧布萊恩10月19日身在巴西聖保羅，與聖保羅工業聯合會主席開會時脫下口罩。（Reuters）

他說：「如果有新的政府出現，他們該得到一些時間來執行他們的政策。」他說：「我們可能在政策上有意見分歧，但是你看，如確定拜登-賀錦麗是贏家——而且顯然現在看來情況是如此——我們會在國家安全委員會有非常專業的過渡。毫無疑問。」

奧布萊恩關於拜登勝利的言論並非毫不含糊。 他在整個採訪中都小心地指出，過渡只會發生在「如果當前的訴訟解決不了總統所面對的問題的情況下」。