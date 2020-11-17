拜登勝選後首談美國經濟：特朗普阻止抗疫協調合作　會有更多人死

美國當選總統拜登（Joe Biden）及其副手賀錦麗（Kamala Harris）在美國時間11月16日就美國經濟發表演說。他在演說後問答環節被記者問及在現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗的影響，拜登直接說，特朗普政府不就疫情與拜登過渡團隊合作，「會有更多人死。」

賀錦麗先於拜登發表演說，她在這個開場白指出，要有為美國打工仔而設的經濟，讓美國安全地重開啟經濟。

拜登稱他與賀錦麗前來發表演說之前，曾與商界領袖及工會代表通過視像會面。他稱跟他就經濟復蘇進行討論的，包括通用汽車、Gap、微軟的行政總裁，美國勞工聯合會和產業工會聯合會 （AFL-CIO）主席特拉姆卡（Richard Trumka）以及汽車工人聯合工會（United Auto Workers）主席甘布爾（Rory Gamble）。

他在視像會議中表明，他是一個「工會人」（union guy）。

拜登說商界及工人領袖已表示願意合作去改善美國備受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重擊的組織，但強調疫情須先受控。

他亦呼籲國會盡快通過紓困方案。他說國會應該現在就將它通過，不應再等。

拜登與賀錦麗談經濟：圖為美國總統當選人拜登於11月16日公開亮相。他在特拉華州威爾明頓的The Queen theater上台，就美國經濟及疫情發表演說。（AP）

談疫情：邁入黑暗冬季

拜登在簡報會上談及疫情時說：「我們將會進入一個非常黑暗的冬天。事情在變得輕鬆之前，會變得更艱難。」

他說其過渡團隊需獲得特朗普分發疫苗的計劃。

拜登說「當你在與疫情抗戰是，我們得確保企業及工人有工具、有資源、有國家指引以及健康及安全標準，讓他們能安全地操作。」

他也說，如特朗普予以合作，總統過渡進程會更輕鬆，但現任總統拒絕承認落敗，「我覺得相比起削弱了我開始工作的能力，對這個國家來說更尷尬。」

拜登稱如果美國民眾要等到1月20日才可接種疫苗，會令美國落後。

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談經濟：望全美最低工資劃一

拜登在演說中談及經濟時稱，美國會有一個更公平的稅務結構，讓企業支付公平的份額。他說想看到美國全國實行15美元的最低時薪政策。此外他稱美國政府合約，將不會向那些不在美國製造產品的公司批出。

這是兩人分別被確認篤定當選總統及副總統後，首次就國家經濟議題公開演說。