輝瑞和莫德納新冠疫苗相繼報捷　美國衛生部長：盡快授權使用

莫德納公司（Moderna）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗傳出喜訊，有效率達到逾94%，為美國第二款有效率逾九成的新冠疫苗。衛生與公眾服務部長阿扎（Alex Azar）11月16日表示，食品和藥物管理局將盡快授權緊急使用輝瑞和莫德納的疫苗。

阿扎接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目《財經論壇》（Squawk Box）訪問時表示，豁下食品和藥物管理局有專門團隊跟兩間公司合作，將清除所有不必要的官僚障礙，正在完成公司的授權申請。

美國政府透過「曲速」行動（Operation Warp Speed）向莫德納和國家過敏與傳染病研究所合作研發的疫苗投資逾20億美元。莫德納8月宣布跟華府達成協議，將供應1億劑疫苗，額外可以增購最多4億劑。輝瑞另外同意供應1億劑，額外可以增購最多5億劑。

阿扎估計，年底前將從莫德納和輝瑞得到合共約4,000萬劑疫苗，足夠向2,000萬人提供兩劑疫苗。他指，一旦所有疫苗獲准使用，目標是2021年第二季向所有美國人供應足夠的疫苗劑量。

華府跟強生（Johnson & Johnson）、賽諾菲集團（Sanofi）和阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）等公司同樣達成協議，購買疫苗。