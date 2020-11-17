美國大選2020｜拜登競選經理據報將任副幕僚長

美國大選2020｜美國總統當選人拜登（Joe Biden）繼續籌組新政府。美聯社等傳媒11月16日引述知情人士報道，競選經理狄龍（Jen O'Malley Dillon）將出任副幕僚長，競選團隊聯合主席里士滿（Cedric Richmond）同樣將加入新政府。

報道指，狄龍將出任副幕僚長，里士滿和競選顧問里凱蒂（Steve Ricchetti）將於新政府出任高官。原為路易斯安那州聯邦眾議員的里士滿將辭任議員。拜登最快11月17日正式公布人事任命。

44歲的狄龍是首位協助民主黨總統候選人勝出的女性。她曾參與前總統奧巴馬（Barack Obama）兩屆競選工程。至於里凱蒂則曾經是醫保行業的說客，後來於奧巴馬政府時期出任拜登的幕僚長。

圖為2020年10月27日，里士滿和拜登夫婦於美國喬治亞州的機場打招呼。（Getty）

47歲的里士滿是國會黑人議員委員會前主席。里士滿將於拜登政府扮演公眾參與的角色，讓他就非裔和其他少數族裔社區問題與國會合作。美聯社引述兩名民主黨知情人士指，他的角色將類似奧巴馬政府的賈勒特（Valerie Jarrett）。