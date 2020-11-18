【新冠肺炎】美國資深參議員格拉斯利確診　27年來首度缺席投票

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，當地再有知名政治人物確診，共和黨艾奧瓦州（Iowa）資深參議員格拉斯利（Chuck Grassley）11月17日表示，自己對病毒呈陽性反應。

格拉斯利17日較早時曾稱自己曾與一名確診人士接觸，因此需要接受隔離。他在當地時間17日晚上表示自己證實確診，因此遵照醫生建議及美國疾病預防及控制中心（CDC）指引繼續隔離，並指自己情況良好，會留家為艾奧瓦州民眾工作，同時期待可以盡快回復正常工作。

I’ve tested positive for coronavirus. I’ll b following my doctors’ orders/CDC guidelines & continue to quarantine. I’m feeling good + will keep up on my work for the ppl of Iowa from home. I appreciate everyone’s well wishes + prayers &look fwd to resuming my normal schedule soon — ChuckGrassley (@ChuckGrassley) November 17, 2020

現年87歲的格拉斯利在1974年首度晉身眾議院，並在1980年成為參議院，現時為參議院財政委員會主席，亦預計在2021年1月新一屆參議院會期展開時，成為司法委員會共和黨成員。

除此之外，格拉斯利屬資歷最深的參議院多數黨成員，因此成為參議院臨時議長，在副總統彭斯（Mike Pence）缺席時主持會議，同時亦是在總統特朗普（Donald Trump）無法執行職務時，繼任的第三人選，僅次於彭斯及眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。

格拉斯利16日仍在國會工作，但他在17日回家隔離後，是他近二十七年以來，首度缺席投票。其辦公室指，他對上一次缺席已經追溯至1993年，當時他因為在艾奧瓦州處理水災災情而無法參與國會投票。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站即時數據顯示，截至11月18日6時25分，美國共有11,320,337人確診、248.227人喪生、4,244,881人康復。

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