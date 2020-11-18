【新冠肺炎】歐洲確診個案增至逾1500萬宗　法國破200萬全洲最高

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案11月17日突破1,500萬宗，為全球確診個案最多的州。其中一個重災區法國同日確診個案累計增至逾200萬宗，為首個突破200萬大關的歐洲國家。

根據法新社統計，歐洲確診個案超過1,500萬宗，遠超過拉丁美洲和加勒比海地區的1,210萬宗和亞洲的1,150萬宗。

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法國衛生總署署長薩洛蒙（Jerome Salomon）表示，確診個案增至2,036,755宗，死亡個案過去24小時增加437宗，總數增至46,273宗。法國的確診個案全球排第四，僅次美國、印度和巴西。

薩洛蒙指，抗疫的共同努力開始有成果，確診個案過去幾日減少，強調必須加倍努力重新控制疫情，並解釋正面的趨勢是因為民眾遵守宵禁和封城規定，提到必須保持高度警惕，才能安全度過年底節日和冬季。

法國主要城市10月中實施宵禁，但未能有效控制疫情，後來10月30日開始實施為期一個月的全國封鎖。衛生部長韋朗（Olivier Veran）表示，暫時未是時候放寬措施。商業調頻電視台（BFM TV）報道，總統馬克龍（Emmanuel Macron）將於下周中提出逐步放寬措施的條件。