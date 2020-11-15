【新冠肺炎】奧地利疫情失控　全國11月17日起封城至12月初

奧地利的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，總理庫爾茨（Sebastian Kurz）11月14日表示，當地會在17日起實施全國封城，務求控制疫情。

庫爾茨指，奧地利平均一周每10萬人中，有550宗新病例，比當局認為可控水平高出11倍。他強調如果政府不採取大規模行動，當地可能面臨感染人數不斷上升或維持高水平的風險，因此呼籲民眾在未來四周不要會面，指每個社交接觸都是太多。

封城令會維持大約三周至12月6日，期間出售非必需品的商店會暫停營業，目前實施的晚8朝6宵禁令會變成全日禁足令，民眾須留在家中，但容許外出購買生活必需品或做運動。他亦稱大家應盡量在家工作，學校則改為網上授課。

奧地利政府在應對第二波疫情採取較為寬鬆的政策，包括容許商店營業、食肆提供只外賣、戲院及博物館暫停開放等，惟成效不大，當地的感染個案不斷上升。而在13日，全國一共新增9,586宗病例，比第一波的高峰時期高數倍。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計數據顯示，截至14日下午11時26分，奧地利總共有198,291人確診，1,661人死亡。

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