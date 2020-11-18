約翰遜：與歐盟貿易談判仍存問題　英國核心原則不會退讓

英國脫歐貿易談判繼續，正在自我隔離的首相約翰遜（Boris Johnson）11月17日出席內閣會議時表示，雖然英國渴望與歐盟達成協議，但核心原則不能退讓，強調即使最終沒有協議，英國仍能蓬勃發展。

圖為7月7日，歐盟會議主席桌。歐盟與英國的貿易談判在取得進展，但未能完全達成共識。（Getty）

英國首席談判代表弗羅斯（Lord Frost）早前表示，英國和歐盟就貿易談判取得進展，有望進一步收窄分歧，最快在本周達成協議。但約翰遜在11月17日透過視像形式，出席內閣會議時表示，談判仍然存在問題。

約翰遜指在所謂的公平競爭環境和漁業方面，英國不能犧牲主權方面的核心原則，包括對法律、邊境、資金和漁業的控制權。約翰遜重申時間非常緊迫，有可能無法達成協議，但約翰遜強調即使最終沒有協議，英國仍能蓬勃發展。

英國與歐盟必須在11月中旬達成協議，否則將可能來不及在國會通過，無法趕及在2021年1月31日緩衝期結束，完全脫離歐盟前完成程序，造成無貿易協議下脫歐。

英國首相府發言人15日表示，約翰遜因接觸過對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）檢測呈陽性的人，須自我隔離。首相府17日表示約翰遜情況良好，沒有徵狀，接受病毒檢測後呈陰性反應，將繼續自我隔離直至26日為止，並會在首相府辦公領導政府。