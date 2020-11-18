經濟學人智庫：疫情下香港生活成本依然全球最高　蘇黎世巴黎並列

經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit）11月18日發表《2020年全球生活成本》報告，調查新冠肺炎（COVID-19）疫情如何影響全球133個城市的生活成本，又列出排行榜，結果香港生活成本仍然高企，蟬聯第一，蘇黎世與巴黎也並列榜首。

根據報告，香港、蘇黎世與巴黎的生活成本指數均為103，並列第一，基數100為紐約市的生活成本指數。2019年報告的榜首則是香港、新加坡與大阪。今年新加坡與大阪分別下跌至第4位與第5位。

路透社報道，這個報告統計在2020年9月時全球逾130個城市共138種商品及服務的價格，涵蓋10個類別，包括消閒、家居、服裝、交通、煙草等，結果發現在過去一年內，這些商品及服務價格平均只上升0.3個百分點，其中煙草及消閒產品的價格上升最多，服裝價格跌幅最大。

報告稱，新加坡排名下跌與疫情導致當地外勞離開有關，新加坡整體人口自2003年來首次收縮，需求下滑並陷入多個月通縮，大阪也出現類似趨勢，消費者價格停滯，以及日本政府補貼公共交通等成本。

報告指出，美洲、非洲及東歐等城市的生活成本自2019年起回落，西歐城市則愈來愈昂貴，部分反映歐洲貨幣相對美元上升的影響。

生活成本漲幅最大的是伊朗德黑蘭（Tehran），排名上升27位至第79位，相信與伊朗受美國制裁影響商品供應有關。生活成本跌幅最大的城市則是巴西的里約熱內盧和聖保羅，源於當地貨幣疲弱，貧窮程度上升。