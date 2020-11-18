美海軍部長欲在印度洋和太平洋建第一艦隊　應對中國威脅

美國海軍部長布雷思韋特（Kenneth Braithwaite）11月17日呼籲美海軍在印度洋和太平洋「十字路口」建立一支新的編號艦隊，以更充分地應對美國在印太司令部地區面臨的海上挑戰，尤其是來自中國的威脅。

據美國海軍學院新聞網（USNI News）11月17日報道，在當天舉行的美國海軍潛艇聯盟年度研討會上，布雷思韋特公開呼籲增設艦隊。他計劃將這支新部隊命名為「美國第一艦隊」。他說自己還沒有機會與國防部代理部長米勒（Christopher Miller）談論該計劃。

他在演講一開始就表示：「中國人已經在全球展示了他們的侵略性。最近我去了一趟遠東，我們的每一個盟友和夥伴都對中國的侵略性感到擔憂。可以說，自1812年戰爭以來，我們的主權從未面臨過今天看到的這種壓力。」

「我們不能只依靠駐紮在日本的第七艦隊。我們必須獲得其他盟友和夥伴的幫助，比如新加坡和印度。」「更重要的是，它（新的艦隊）可以提供更強大的威懾力。所以，我們要建立第一艦隊。我們要讓它以遠征任務為導向，並將它的部署橫跨太平洋，使美國和我們的盟友都能夠得到很好的協助，布雷思韋特說。

布雷思韋特明確表示，單靠美國無法與中國抗衡，如果威懾有機會發揮作用，太平洋周邊和全球的國家需要協助美國在軍事和經濟上進行反擊。