泰國否決民間修憲草案　示威者遊行至警察總部外示威

泰國國會11月18日否決由民間提出的修憲草案，觸發新一輪的大規模示威。示威者領袖稱政府放棄了最後妥協的機會，並譴責政府及議員無視人民的聲音。示威者由曼谷市中心遊行至警察總部，但未有發生像17日般的激烈衝突。

圖為11月18日，曼谷市中心有大量示威者抗議國會否決議案及17日的警方暴力驅散行動。（Reuters）

泰國國會經過兩日辯論，通過兩項由政府及反對派提出的修憲草案，但由公民團體iLaw提出的修憲及改革王室的草案則被否決。示威者領袖之一賈圖帕（Jatupat Boonpattararaksa）11月18日表示，他將不會參與由政府發起的和解委員會，並稱國會的否決是政府放棄了最後妥協的機會，示威者只能繼續上街抗議。

另一個反政府組織自由青年（Free Youth）亦發表聲明，譴責政府及議員如同獨裁者，無視人民聲音。

大批示威者在得悉國會否決議案後，由曼谷市中心遊行至警察總部，抗議警方早前以水炮及催淚彈驅散示威者，有示威者向警察總部外牆潑油漆。警方在總部內駐守，防止示威者闖入。

示威者團體早前曾呼籲示威者，要避開不要衝擊或弄髒同放在警察總部外的詩麗吉王太后肖像，同時稱不要闖入警察總部。示威團體稱政府是故意挑釁示威者暴力，並指這只會導致另一次的軍事政變，呼籲示威要保持和平。18日的示威大致包括平靜。

泰國示威連日發生，警方在17日以水炮及催淚彈驅散示威者，造成最少55人受傷，其中6人遭槍傷。警方否認使用彈藥，並指已拘捕一名王室支持者，指他在集會現場非法藏有武器和彈藥。

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