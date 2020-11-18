泰國示威．新聞教室｜憲法讓上議院實行全委任制　示威者推動修改

泰國反政府示威者主要有三大訴求，分別是要求總理巴育（Prayuth Chan-ocha）辭職、修改憲法及改革君主制。國會11月17日及18日為政黨及民間團體提交的修憲草案展開辯論。為何示威者要推動修改憲法？

軍方委任上議院所有議席

巴育2014年是陸軍總司令，他領導政變推翻民選政府，並成為國家領袖。《紐約時報》報道，巴育推動了一部自2017年起生效的新憲法，令政黨在國會的權力被削弱、上議院的250個議席全由軍方委任及確保軍方可持續影響政府。報道形容，巴育推動的憲法改革從公民手中奪取權力，又將君主制納入憲法的管轄範圍。

軍方在新憲法下對上議院有很大影響力。巴育在2019年的選舉中，於上議院及下議院取得500票，成功連任總理。

2016年憲法公投有爭議

泰國2016年8月曾對巴育推動的新憲法進行公投，最後獲得通過。《紐約時報》2016年8月7日報道，人權組織當時曾挑戰公投合法性，因為政府設下限制，防止反對新憲法的人舉行宣傳活動。軍政府當時限制公眾聚集，又威脅發放假消息的人會被判處很長的監禁刑期。報道引述國際組織人權觀察（Human Rights Watch）指，在公投前數周，已有逾120人因違反政府的規定而被捕。

泰國社會對修憲看法分歧

參與反政府示威的年輕人要求修憲，推動民主化，公民團體iLaw提出的方案，主張修憲委員會200人全部民選，透過民選委員會制定新憲法。同時泰國另有社會力量反對修憲，例如泰國世界日報11月17日便報道，團體「泰忠誠」反對修訂整部憲法，代表認為2017年憲法對國家有益，可以解決20年來的國家矛盾和衝突。當地社會對如何修改憲法存在分歧。