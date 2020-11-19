印度外長：簽署RCEP不符合印度利益　期待與歐盟達成協定

中國、日韓、澳紐與東盟10國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）後，已退出談判的印度會否重返RCEP受到關注，印度外長11月18日表示，簽署RCEP不符合印度利益。

印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）11月18日在歐洲政策研究中心舉辦的一次網絡討論中說，簽署RCEP不符合印度的利益，RCEP會給印度經濟立刻造成相當負面的影響。蘇傑生說，這不是印度「通常的貿易（問題）立場」。

蘇傑生同時稱，印度希望與歐盟締結「公正且平衡的自貿協定」，但他承認與歐盟的談判並不容易，「這肯定是全世界最難的談判，因為這是一份標準非常高的自貿協定。」印度和歐盟的自貿協定談判於2007年開始，但由於雙方分歧於2013年擱置。

蘇傑生認為，簽署RCEP會給印度經濟帶來負面影響，圖為蘇傑生在Twitter上傳的照片（Twitter@Dr. S. Jaishankar）

經過多年談判，2020年11月15日，中國、日韓、澳紐、東盟10國合共15國簽署RCEP，全球最大的自貿協定終於宣吿誕生。《紐約時報》認為，RCEP覆蓋了22億人口，比以往任何一個區域自由貿易協定覆蓋得都多，有可能幫助中國進一步鞏固其作為周邊經濟主導力量的形象。

對於不加入RCEP一事，印度外交部負責東亞事務的次長達斯（Ganguly Das）11月15日回應稱：「我們的立場已為外界所知，我們不參加是因為它沒有因應我們未解決的問題以及憂慮。」

2020年11月15日，李克強出席RCEP簽署儀式，世界最大自貿協定就此誕生（點擊圖集瀏覽）：

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與此同時，印度《經濟時報》11月17日報道稱，印度官員們表示，印度不會加入那些實際上只是同中國的貿易協定的協定，而是尋求與美國和歐盟這樣的發達經濟體達成貿易協定。在這些地方，印度的產品和服務將具有與在東盟不同的競爭力。

印度官員們說，印度的立場是基於堅定的原則的。報道稱，新德里已經表明，它不加入RCEP的立場不會變。

報道指出，印度政府曾對中國可能規避原產地規則表示擔憂。中國的廉價商品將通過RCEP其他成員國進入印度。從2014年到2019年，印度還尋求調整基本關税税率，以反映最新的現實情況，並保護電子產品和移動電話的國內製造業。