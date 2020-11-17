印度堅持不加入RCEP　官員稱將重點放在美國與歐盟

中國、日韓、東盟10國等一共15個國家11月15日簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），至於印度仍然拒絕加入，印度媒體11月17日報道，印方官員表示將尋求與美國、歐盟達成貿易協定。

印度《經濟時報》11月17日報道稱，印度官員們表示印度不會加入那些實際上只是同中國的貿易協定的協定，而是尋求與美國和歐盟這樣的發達經濟體達成貿易協定，在這些地方，印度的產品和服務將具有與在東盟不同的競爭力。

該名印度官員說「印度將不會加入那些實際上只是同中國等國家的自由貿易協定的協定。」這位官員還說：「我們與這些國家之間已經出現了巨大的貿易不平衡，也存在市場扭曲現象。這對印度國內生產商和印度經濟造成了負面影響。」

印度官員們說，印度的立場是基於堅定的原則的。報道稱，新德里已經表明，不加入RCEP的立場不會變。

2020年11月15日，李克強出席RCEP簽署儀式：

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報道指出，印度政府曾對中國可能規避原產地規則表示擔憂。中國的廉價商品將通過RCEP其他成員國進入印度。從2014年到2019年，印度還尋求調整基本關税税率，以反映最新的現實情況，並保護電子產品和移動電話的國內製造業。

這位官員表示：「這些不是獲取更大讓步的談判籌碼。要簽署RCEP，印度需要解決之前的自由貿易協定中的問題，確保RCEP的框架平衡、公平和有益。」