【新冠肺炎】歐盟談判成員確診　英國脫歐貿易談判暫停

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英國與歐盟就後脫歐時代貿易談判的期限迫近，但歐盟方面11月19日表示，其中一名談判成員感染新型冠狀病毒（COVID-19），因此需要暫停談判。

歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）19日於Twitter公布成員確診的消息，但沒有披露該成員身份。他表示與英國脱歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）商討後，決定暫停高級別談判一段短時間，弗羅斯特則指與對方密切留意情況，強調團隊的健康是優先考慮。英國廣播公司（BBC）指，巴尼耶會接受隔離檢疫。

英國與歐盟只有五周時間達成協議，今次事件對談判進展再帶來負面影響。目前雙方仍然就捕漁權、後脫歐時代競爭規則及如何執行協議等問題尚未達成共識。不過有多名歐盟成員國領袖認為，當地需要準備面對英國硬脫歐的可能。

另外，加拿大政府同日表示，與英國接近達成自由貿易協議，當局會在未來數天正式公布消息。

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