蓬佩奧訪問以色列　視察西岸殖民區及戈蘭高地

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月19日訪問以色列，並到約旦河西岸的以色列殖民區及戈蘭高地（Golan Heights）視察，成為美國國務卿的首例。

蓬佩奧在Twitter發文，指自己到耶路撒冷（Jerusalem）附近一個猶太殖民區內的酒莊參觀。該酒莊推出一款以蓬佩奧為名的紅酒，他表示該酒莊與其他以色列企業遭歐盟針對杯葛，但他強調美國會與以色列站於同一陣線，不會容忍任何形式的無效化行為。

Enjoyed lunch at the scenic Psagot Winery today. Unfortunately, Psagot and other businesses have been targeted by pernicious EU labeling efforts that facilitate the boycott of Israeli companies. The U.S. stands with Israel and will not tolerate any form of delegitimization. pic.twitter.com/N4oCD5IqRB — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 19, 2020

他其後在以色列外長阿什克納齊（Gabi Ashkenazi）及1973年第四次中東戰爭的將領陪同下，到戈蘭高地視察。以色列在1967年第三次中東戰爭（以色列稱六日戰爭）從敘利亞手上奪得戈蘭高地，之後更將當地納入以色列範圍。

美國總統特朗普（Donald Trump）在2019年承認戈蘭高地為以色列領土，蓬佩奧今次到訪當地時指，過往的美國總統一直拒絕承認，但現在大家無法否認「特朗普承認當地是以色列一部分」的決定。

蓬佩奧同日較早時亦宣布，美國會將由巴勒斯坦領導的杯葛行動為「反猶太行為」，任何參與的組織會被華府中斷官方資助，並呼籲各國不應支持巴勒斯坦的有關舉動。