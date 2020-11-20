蓬佩奧訪問以色列　視察西岸殖民區及戈蘭高地

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月19日訪問以色列，並到約旦河西岸的以色列殖民區及戈蘭高地（Golan Heights）視察，成為美國國務卿的首例。

蓬佩奧在Twitter發文，指自己到耶路撒冷（Jerusalem）附近一個猶太殖民區內的酒莊參觀。該酒莊推出一款以蓬佩奧為名的紅酒，他表示該酒莊與其他以色列企業遭歐盟針對杯葛，但他強調美國會與以色列站於同一陣線，不會容忍任何形式的無效化行為。

他其後在以色列外長阿什克納齊（Gabi Ashkenazi）及1973年第四次中東戰爭的將領陪同下，到戈蘭高地視察。以色列在1967年第三次中東戰爭（以色列稱六日戰爭）從敘利亞手上奪得戈蘭高地，之後更將當地納入以色列範圍。

美國總統特朗普（Donald Trump）在2019年承認戈蘭高地為以色列領土，蓬佩奧今次到訪當地時指，過往的美國總統一直拒絕承認，但現在大家無法否認「特朗普承認當地是以色列一部分」的決定。

蓬佩奧同日較早時亦宣布，美國會將由巴勒斯坦領導的杯葛行動為「反猶太行為」，任何參與的組織會被華府中斷官方資助，並呼籲各國不應支持巴勒斯坦的有關舉動。

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