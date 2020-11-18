【孟晚舟引渡案】加拿大邊防人員作供　指FBI曾索取查問訊息

中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟的引渡案聆訊繼續，一名加拿大邊境服務局（CBSA）官員11月17日作供時表示，美國聯邦調查局（FBI）曾向邊境服務局索取有關查問孟晚舟的訊息。他也表示，他在參與孟晚舟於2018年被捕前的查問時，沒有接受FBI的指示。

加拿大邊境服務局官員迪隆（Sanjit Dhillon）17日向卑詩省（British Columbia）最高法院透露，他注意到FBI曾發電郵向邊境服務局索取有關查問孟晚舟的訊息。他不記得電郵細節，但他當時是當值主管，因此他也在收件人名單中。辯方律師達克特（Mona Duckett）問迪隆：「你有沒有因為這封電郵而採取任何行動？」迪隆回答：「不，我沒有。」

孟晚舟的代表律師指，加方在根據美方發出的逮捕狀、在溫哥華國際機場（Vancouver International Airport ）拘捕孟晚舟前，美國及加拿大當局已非法協調，引渡令因此應該無效。辯方稱，FBI欲令邊境服務局使用額外的調查權力，讓孟晚舟在無律師在場下接受查問。辯方亦聲稱，一名FBI職員曾要求加拿大當局獲取孟晚舟的電子設備的識別資料。

這宗引渡案的聽證會定於2021年4月結束，但上訴可能會使此案拖上數年時間。