【泰國示威】曼谷數以千人再上街抗議　學生：要真正君主立憲制

泰國再有大規模反政府示威，當地有高中生號召民眾11月21日在曼谷上街抗議，數以千計民眾響應，訴求包括改革教育制度、總理巴育（Prayuth Chan-ocha）政府下台及限制泰國王室權力。

不滿「恐龍」政府

巴育之前在11月19日揚言，將使用所有法律對示威者採取行動，但最新在11月21日仍有大批民眾上街示威。這次示威由名為「壞學生」（Bad Student）的團體發起，泰國警方之前在11月20日宣布檢控該團體兩名高中生領袖，指控兩人曾非法示威違反緊急狀態令，兩人分別為15歲及17歲。

在這次示威上，「恐龍」處處可見，部分示威者裝扮成外貌凶惡的恐龍，民眾又拋擲象徵恐龍蛋的氣球，抗爭者藉此表達要求「恐龍」政府下台的訴求。

學生：要真正君主立憲

有參與最新示威的18歲高中生Mameaw表示，上街遊行是希望爭取自由及要求改革教育制度，她又表示「我們想要真正的君主立憲制」。

泰國學運自7月起爆發後，示威者的三大訴求包括巴育下台、修憲，還有改革泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）領導的王室。泰國為君主立憲制，惟也出現泰王權力過大的爭議，包括泰王與軍政府關係密切，當地有法律嚴禁人民冒犯王室，且泰國2017年通過王室資產法修訂法案，泰王自此可全權掌管逾300億美元王室資產，也引來反對聲音。

政府發言人11月21日則表示，總理巴育希望示威者有建設地行駛自由的權利，不要違反法律。

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